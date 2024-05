Opposé à Jan‐Lennard Struff, dans un remake de la finale de l’année dernière, Carlos Alcaraz a une nouvelle fois pris le meilleur sur son adver­saire en huitième de finale du Masters 1000 de Madrid. Le numéro trois mondial s’est imposé en trois sets (6−3, 6–7, 7–6), au terme d’un match renversant

« Honnêtement, ce match me rappelle celui de l’année dernière. C’était vrai­ment diffi­cile du premier point jusqu’au dernier. C’était un beau combat et c’était diffi­cile pour moi de gérer mes émotions… de gérer certains moments diffi­ciles du match. Servir pour le match, c’était vrai­ment diffi­cile après avoir mené 40–0. Je suis vrai­ment content qu’à la fin cela ne m’ait pas affecté, ni mon jeu, ni ma menta­lité. J’ai continué à me battre. C’est tout ce qui compte. Je dois dire merci aux personnes qui m’ont soutenu jusqu’au dernier point. Je pense qu’ils m’ont poussé à ne pas aban­donner et à conti­nuer à me battre. Je vais dire que cette victoire, c’est grâce à eux aussi. C’est incroyable d’avoir cette foule derrière moi. »