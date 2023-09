Chaque chro­nique de Toni Nadal pour le quoti­dien El Pais est un poème.

L’ancien coach de Rafa sort souvent quelques « scuds ». Il faut dire que son palmarès parle de lui même.

Dans son dernier opus, il dézingue la nouvelle géné­ra­tion et ce tennis où seule la vitesse de jeu semble être la prio­rité. Au passage, il envoie aussi un petit taquet à Djokovic qu’il n’a jamais vrai­ment apprécié.

« La vitesse à laquelle le jeu se déroule aujourd’hui fait que beau­coup d’er­reurs sont commises, qu’il est beau­coup plus facile de perdre le fil, qu’il est beau­coup plus compliqué d’en­chaîner plusieurs tour­nois en jouant bien – seuls Novak Djokovic et Carlos Alcaraz y parviennent – et que ces pertes surpre­nantes se produisent trop souvent. Le Djokovic actuel est bien en dessous de celui d’il y a cinq ou dix ans ».