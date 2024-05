Depuis sa demi‐finale perdue contre Jannik Sinner à l’Open d’Australie en janvier dernier, Novak Djokovic est un grand cham­pion déchu pour le grand public.

Pourtant, Andrew Castle, ancien 80e joueur mondial, n’est pas de cet avis malgré la saison contrastée du Serbe. Dans des propos rapportés par Tennis365, le consul­tant de 60 ans en fait toujours le grand favori de Wimbledon qui débu­tera le 1er juillet prochain.

« Si vous me demandez qui va gagner Wimbledon chez les hommes, je devrais dire Novak. Je pense déjà que le gazon est la surface la plus spéciale de toutes. Certains joueurs ne pensent pas vrai­ment qu’ils ont une chance sur cette surface. C’est pour cette raison qu’il y a moins de gagnants surprises à Wimbledon que dans tous les autres tour­nois du Grand Chelem. Il faut vrai­ment y croire et Novak le sait. La géné­ra­tion qui a donné nais­sance à ces grands noms de notre sport touche à sa fin. Roger Federer est parti, Rafael Nadal arrive à la fin de sa carrière et les choses changent. Nous avons de nouveaux grands cham­pions qui arrivent, donc les quelques mois à venir seront passion­nants, mais je pense toujours que Novak est l’homme à battre à Wimbledon. »