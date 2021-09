Alors que la WTA a récem­ment annoncé que son Masters aura fina­le­ment lieu à Guadalajara, au Mexique, l’en­traî­neur de la numéro une mondiale Ashleigh Barty, Craig Tyzzer, est monté au front dans la presse austra­lienne pour dénoncer cette déci­sion préci­pitée. Une façon de mettre la pres­sion sur l’ins­tance en mettant en suspend la parti­ci­pa­tion de sa joueuse.

« Nous venons juste d’ap­prendre que c’est au Mexique, à 1500 mètres (au‐dessus du niveau de la mer) et qu’ils utilisent des balles sans pres­sion », a déclaré Tyzzer à l’AAP. « Les balles sans pres­sion volent énor­mé­ment. Ce n’est quand même pas la meilleure publi­cité pour les meilleures joueuses du monde de jouer sur un lieu qu’elle ne connaissent pas. En tant que spec­tacle, c’est tout simple­ment effrayant. Au départ, on nous avait dit que c’était à Hong Kong, puis à Prague et tout à coup, on nous dit que c’est au Mexique. C’est tout à fait ridi­cule. C’est presque comme s’il s’agis­sait d’une dernière tenta­tive. Je n’ai pas l’im­pres­sion qu’ils n’es­saient vrai­ment pas de promou­voir le tennis féminin comme une vitrine », a‑t‐il déclaré avant de donner des nouvelles de sa joueuse.

« Elle avait besoin de rentrer chez elle, elle est très casa­nière. Indian Wells (du 7 au 17 octobre) est toujours sur le radar mais elle a juste besoin de repos. Elle était épuisée physi­que­ment et menta­le­ment. Je lui ai donc dit de s’éloi­gner, de prendre des vacances et de se ressourcer. Nous pren­drons proba­ble­ment une déci­sion à la fin de la semaine sur ce qu’elle va faire en fonc­tion de son état d’es­prit. Mais ce n’est certai­ne­ment pas facile pour nous d’aller là‐bas et de jouer cet événe­ment au Mexique, puis de revenir et de devoir faire deux semaines de plus en quaran­taine et de voir son été gâché. C’est une déci­sion à laquelle nous allons devoir réflé­chir longuement. »