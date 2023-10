Désormais entraînée par la Polonaise et ancienne 142e joueuse mondiale, Sandra Zaniewska, l’Ukrainienne Marta Kostyuk, lors d’une inter­view accordée à la WTA, a déclaré se sentir beau­coup mieux depuis qu’elle ne travaille plus avec des entraî­neurs masculins.

« Je suis une personne qui parle, et c’était très diffi­cile pour moi parce que lorsque vous travaillez avec un entraî­neur masculin, la plupart d’entre eux ne parlent pas. Ils ne peuvent pas exprimer ce que vous ressentez et ce à quoi vous vous adaptez. J’ai été entraînée par ma mère pendant la plus grande partie de ma vie, par une femme. Je suis très heureuse et j’es­père vrai­ment que mon exemple et celui de Sandra amène­ront plus d’en­traî­neuses sur le circuit et que les filles feront davan­tage confiance aux femmes. »