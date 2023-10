Jannik Sinner et Daniil Medvedev se retrou­vaient en finale du tournoi ATP 500 de Pékin cet après‐midi pour une septième confrontation.

Contrairement aux six premiers affron­te­ments acquis à la cause du Russe, c’est l’Italien qui a triomphé pour remporter son troi­sième titre cette saison après le Master 1000 de Toronto et Montpellier (ATP 250).

Plus aggresif qu’à l’accoutumé avec de nombreux service volées le plus jeune des deux homme nous montrait d’entrée son ambi­tion de décro­cher sa première victoire face au Russe.

Après un premier set très accroché, cela allait se jouer au tie‐break dans lequel le numéro 3 mondial commet­tait alors des erreurs, beau­coup trop d’erreurs pour laisser filer le set à l’Italien.

Le second fut un « bis répé­tita » du premier acte avec deux joueurs très solides et agressif sur leur mise en jeu jusqu’au jeu décisif dans lequel Sinner fut une nouvelle fois plus réaliste.

Il s’impose donc 7–6(2), 7–6(2) en 2h05 et sera quatrième au clas­se­ment ATP ce lundi.