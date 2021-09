En marge d’un évène­ment orga­nisé par la fédé­ra­tion britan­nique de tennis, Emma Raducanu s’est confié sur son nouveau statut et a notam­ment été inter­rogée sur le fait qu’elle n’a pas eu à affronter une seule joueuse du top 10 mondial lors de son fabu­leux parcours à New‐York. Et cela ne fait pas peur à l’in­té­ressée, au contraire.

« C’est vrai que je vais être tête de série et que je pour­rais avoir un premier tour plus acces­sible, mais je ne me consi­dère pas comme une favo­rite et encore moins dans un tournoi du Grand Chelem et avec le grand nombre de joueuses qui sont actuel­le­ment meilleures que moi en termes de clas­se­ment. C’est encore tout nouveau pour moi mais j’ai vrai­ment hâte de les affronter. J’aime me lancer des défis et j’ai déjà l’in­ten­tion de me battre en tête‐à‐tête avec les dix meilleures joueuses du monde. Je suis prête pour cela, et même si je perds, je pense que ce sera une grande expé­rience d’ap­pren­tis­sage. Quoi qu’il arrive, ce sera béné­fique pour moi. »