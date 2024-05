En déli­ca­tesse avec sa hanche depuis ses débuts sur le Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner a fina­le­ment dédidé de déclarer forfait ce mercredi soir à quelques heures d’af­fronter Félix Auger‐Aliassime en quarts de finale.

L’Italien, qui avait déjà tenu des propos un peu inquié­tants en confé­rence de presse avant cette annonce, ne s’est pas montré plus rassu­rant au moment d’ex­pli­quer ce retrait sur son compte Instagram.

« Je suis très triste de devoir renoncer à mon prochain match ici à Madrid. Ma hanche m’a gêné cette semaine et est devenue de plus en plus doulou­reuse. Sur les conseils des méde­cins, nous avons décidé qu’il valait mieux ne pas conti­nuer à jouer et ne pas aggraver la situa­tion. Je ferai d’autres examens dans les jours à venir et je suivrai les conseils des spécia­listes pour me réta­blir. Merci à tous pour votre soutien », a écrit le 2e joueur mondial dont la présence, chez lui, sur le Masters 1000 de Rome (du 8 au 19 mai) est loin d’être assurée.