Alors qu’elle doit parti­ciper avec l’Australie aux phases finales de la Billie Jean King Cup, qui commencent mardi matin à Séville, Ellen Perez va disputer la finale du Masters en double lundi soir à 19h30 (heure fran­çaise) au Mexique. Une situa­tion qui contrarie beaucoup.

Anyone got a private jet and want to fly me from Cancun to Seville tomorrow night to make it in time for BJKC Tuesday 10am match. Really not impressed with this sche­du­ling disaster. Why do I have to be puni­shed for this 😔