Le tennis a connu une période dorée avec le « Big Three » : Djokovic, Nadal et Federer. Tous les trois arrivés très jeunes ils ont dominé le tennis mondial pendant plusieurs décen­nies. Mais aujourd’hui la nouvelle géné­ra­tion arrive et commence déjà à atteindre des records inégalés depuis 15 ans :

Pour la première fois depuis la semaine du 7 mai 2007, deux joueurs de moins de 21 ans sont présents dans le Top 5 du clas­se­ment ATP :

▪️ 2007 : Nadal (N°2) 🇪🇸 & Djokovic (N°5) 🇷🇸

▪️ 2023 : Alcaraz (N°1) 🇪🇸 & Rune (N°5) 🇩🇰 pic.twitter.com/xicrql4zW3 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 14, 2023

Une nouvelle géné­ra­tion qui armée pour égaler les trois légendes ? Le chemin est encore long.