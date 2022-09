En raison de sa préco­cité et de son palmarès à seule­ment 19 ans, Carlos Alcaraz n’échappe pas aux compa­rai­sons avec les légendes de son sport. Au cours d’une inter­view accordée à Marca, le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire a avoué qu’il ne compre­nait pas trop ces paral­lèles faits avec Rafael Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic, même s’il a déjà adopté leur mentalité.

« Je ne sais pas pour­quoi on me compare à Federer, Nadal et Djokovic. Ce sont des légendes, elles ont tout gagné et je commence. Ça n’a pas de sens, je veux suivre ma propre voie. La seule chose pour laquelle je peux me comparer au Big 3, c’est que je sais que chaque jour, je dois m’améliorer. C’est ce que je cherche. Le tennis évolue conti­nuel­le­ment, il y a toujours de nouvelles options, de nouvelles voies dans lesquelles il faut aller s’amé­liorer au jour le jour », a lâché l’Espagnol.