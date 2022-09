Toni Nadal a fait plusieurs inter­ven­tions dans un repor­tage inti­tulé « Roger Federer, la plus grande icône du tennis », après que ce dernier ait annoncé la fin de sa carrière. L’entraîneur espa­gnol a d’abord expliqué la raison pour laquelle son neveu, Rafa, ne s’était pas jeté au sol après sa victoire en finale de Roland‐Garros en 2008 contre le Suisse.

Il a ensuite donné plusieurs exemples démon­trant la classe presque inéga­lable du maestro. « Federer a été un modèle. Il n’a jamais été impoli avec un adver­saire. Il n’a jamais été impoli ou arro­gant, même après ses points les plus beaux brillants. Il n’a jamais demandé les applau­dis­se­ments du public par des gestes ni exigé qu’il l’ac­clame après un point magis­tral. Ses célé­bra­tions, que ce soit après un échange impor­tant ou après un titre majeur, ont toujours été discrètes et élégantes », a souligné l’oncle de Rafael Nadal qui a affronté 40 fois Roger Federer, pour un bilan de 24 victoires et 16 défaites.