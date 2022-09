Récemment invité à commenter un repor­tage sur la carrière de Roger Federer, Toni Nadal a tenu à insister sur la grande classe du Suisse qui n’a selon lui jamais manqué de respect à ses adver­saires en célé­brant par exemple une victoire avec un peu trop d’en­thou­siasme ou d’ar­ro­gance. Pour Toni, c’est aussi pour cela que Rafael Nadal, son neveu, ne s’est pas jeté au sol comme il en avait l’ha­bi­tude depuis 2005 lors de sa victoire en 2008 porte d’Auteuil.

« La seule finale de Roland Garros que Rafael n’a pas célé­brée en tombant au sol est celle de 2008 contre Federer, dans une finale gagnée en trois sets, de manière assez impré­vi­sible. Seulement trois ans plus tard, en 2011, Roger a eu l’oc­ca­sion de rendre la pareille avec une consi­dé­ra­tion mani­feste. C’était dans l’im­pres­sion­nante O2 Arena de Londres, pendant la Masters Cup, quand après s’être débar­rassé de Rafael en une petite heure avec un convain­cant 6–3 et 6–0, il a lancé la dernière balle que Rafael a envoyée au public et avec un compor­te­ment tota­le­ment atypique pour un joueur qui vient de gagner un match aussi impor­tant, il a baissé la tête et n’a pas levé les yeux du sol jusqu’à ce qu’il tombe sur son rival vaincu au filet pour lui serrer la main et lui donner une chaleu­reuse tape sur la poitrine. »