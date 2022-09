Comme il en a désor­mais l’ha­bi­tude, Patrick Mouratoglou a utilisé son réseau social préféré, Instagram, pour rendre hommage à sa manière à l’im­mense carrière de Roger Federer suite à l’an­nonce de sa retraite. Et l’ac­tuel entraî­neur de Simona Halep a voulu retenir deux moments, ou plutôt deux lieux.

« La première chose dont je me souviens, c’est la céré­monie de remise des trophées à l’Open d’Australie 2006 où il a complè­te­ment craqué, il a pleuré. Il était un super‐héros et il est devenu un humain. C’est le premier qui a vrai­ment fait ça. La deuxième chose, ce sont ses deux matchs épiques à Wimbledon qu’il a perdus : celui contre Novak, avec une balle de match (2019, et celui contre Rafael Nadal (2008) qui s’est terminé dans la nuit, ces deux matchs sont entrés dans l’histoire. »