En battant l’Autrichien Ofner en deux manches en demi‐finale à Astana, Adrian Mannarino accède à la 14ème finale de sa carrière, la 2ème cette saison.

Il présente un bilan de 36 victoires pour 20 défaites et va grap­piller encore quelques places au clas­se­ment ATP.

En cas de victoire en finale face à Korda, il sera 23ème, son meilleur clas­se­ment étant 22ème, il soulè­vera aussi le 4ème trophée de sa vie sur le circuit, le deuxième cette saison après Newport sur gazon.

Ce qu’il y a de sédui­sant chez Adrian, c’est fina­le­ment cette forme de régularité.

Il n’y a pas une saison où il ne joue pas beau­coup voir énor­mé­ment, pas une saison où il s’en­flamme malgré de très bons résul­tats, pas une saison où il ne fait une décla­ra­tion fracassante.

Et pour­tant, Adrian progresse encore dans la qualité de sa program­ma­tion mais aussi dans son jeu où il peut être main­te­nant plus offensif et plus dominateur.

Au final, il mérite ample­ment le « titre » de meilleur trico­lore et si la casquette de « leader » ne lui convient pas tout à fait, son exemple confirme qu’il ne faut pas toujours avoir le soutien de gros spon­sors pour parvenir à faire une belle carrière.

Que le talent et une gestion tran­quille mais sérieuse peut aussi être effi­cace surtout si comme Adrian on ne rate pas une seule session d’en­trai­ne­ment tennis­tique ou physique.

Chapeau l’ar­tiste et bonne chance face à Sebastian.