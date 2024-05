Opposée pour la neuvième fois de sa carrière à Elena Rybakina, ce jeudi en demi‐finales du WTA 1000 de Madrid (5−3 pour la Biélorusse), Aryna Sabalenka a été inter­rogée en confé­rence de presse sur ce choc à venir et sur ce qu’elle comp­tait mettre en place pour s’imposer.

« En ce qui concerne sa saison, elle fait un travail extra­or­di­naire jusqu’à présent. Je suis impres­sionnée par sa constance sur le court et je suis très heureuse pour elle. Nous sommes toutes les deux des joueuses agres­sives et nous servons bien. À chaque fois que j’ai gagné contre elle, je me suis toujours concen­trée sur mon jeu avec l’ob­jectif de rester très agressive. »