Alors que beau­coup de fans et d’ob­ser­va­teurs imagi­naient voir Rafael Nadal terminer sa carrière en beauté en rempor­tant une 15e Coupe des Mousquetaires sur la terre battue de Roland‐Garros le 11 juin prochain, cela ne sera visi­ble­ment pas le cas.

Non pas qu’une victoire de l’Espagnol soit impos­sible mais bien parce que ce dernier a déclaré lors d’une inter­view, avec la chaîne espa­gnole Movistar, que « RG » ne serait pas son dernier tournoi offi­ciel. En effet, l’Espagnol compte bien disputer les JO de Paris qui auront lieu un mois et demi plus tard sur le même lieu.

« Mon rêve serait de parti­ciper une dernière fois aux Jeux olym­piques. Je n’ai jamais dit que ma carrière allait s’ar­rêter à Roland‐Garros », a insisté Rafael Nadal qui ne dirait pas nom à une troi­sième médaille olym­pique, lui qui a déjà décroché l’or en simple et en double.