Si Novak Djokovic possède le plus grand palmarès de l’his­toire du tennis, la médaille d’or aux Jeux olym­piques échappe encore à sa collec­tion. D’ailleurs, le Serbe en a fait l’ob­jectif ultime de sa fin de carrière alors que les JO de Paris, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024, approche à grands pas.

Interrogé à ce sujet dans les colonnes du site serbe Sportal, Goran Ivannisevic, qui vient de quitter ses fonc­tions auprès du numéro 1 mondial, s’est exprimé sur les chances de titre de son ancien poulain à Paris cet été.

« Ce que je pense être crucial, c’est qu’il gagne au moins un titre à Roland Garros ou à Wimbledon. Ça lui donnera la confiance néces­saire pour les Jeux. Il lui manque l’or et je sais qu’il va sûre­ment tenter sa chance à Paris. Quand il joue pour la Serbie, il est motivé à 100 %, et je sais qu’il sera prêt et motivé à 800 %. Le problème, peut être, est que le tournoi se joue en deux sets gagnants. Il y a peu d’op­tions, parce qu’il n’y a pas vrai­ment de temps pour puiser et travailler son adver­saire, comme c’est le cas lorsque vous jouez en cinq sets. Il le sait, il a le logi­ciel dans la tête et il sera le plus prêt possible. Quand ce logi­ciel s’ajus­tera dans sa tête, il sera au maximum. »