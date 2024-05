Si Andrey Rublev a réussi un petit exploit ce mercredi en s’of­frant le local et double tenant du titre, Carlos Alcaraz, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, le Russe a fait encore plus fort en faisant preuve d’un calme presque inquié­tant venant de lui.

Interrogé en confé­rence de presse sur cette atti­tude, le 8e joueur mondial a révélé, avec une pointe d’hu­mour, qu’il n’avait tout simple­ment pas eu la force de se plaindre.

« Je me sens très bien, très fatigué, mais c’est normal. J’ai main­te­nant un jour de repos pour être prêt à 100 % pour la demi‐finale. C’était un match extra­or­di­naire et je pense que l’at­mo­sphère, du moins pour moi, était très agréable. J’ai vrai­ment apprécié de jouer devant un stade plein, même si tout le monde soute­nait Carlos, ce qui est normal. Je n’avais ni l’énergie ni la force de faire autre chose que de me concen­trer sur le match. Je n’ai pas eu l’énergie de me plaindre aujourd’hui. Je ne sais pas ce que cette victoire signifie pour ma saison, mais cette semaine signifie beau­coup. Peu importe ce qui se passera en demi‐finale, car j’ai déjà vécu une semaine posi­tive au cours de laquelle j’ai joué un tennis fantas­tique, car j’ai bien joué depuis le premier match. L’important main­te­nant est de se reposer, de récu­pérer et de donner le meilleur de moi‐même vendredi. »