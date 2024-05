Demi‐finaliste à Madrid où elle va affronter la tenante du titre, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, d’ha­bi­tude très calme, a décidé de pousser un petit coup de gueule au sujet des cadences infer­nales impo­sées par le nouveau calen­drier et les nouveaux formats des tour­nois de caté­gorie 1000.

« Cela peut avoir du sens pour Indian Wells et Miami d’avoir cette durée, mais le faire dans ces deux événe­ments, peu de temps avant Roland‐Garros ce n’est pas un bon choix. Avec les nouvelles règles, il n’y a pas de place pour choisir, nous sommes obli­gées de parti­ciper à trop de tour­nois. Nous allons dans la mauvaise direc­tion, il y a beau­coup de choses à améliorer sur le circuit. L’année dernière, j’ai gaspillé beau­coup d’énergie à essayer de changer des choses. Je me suis rendu compte qu’il était très diffi­cile de le faire, alors je vais simple­ment assumer les règles et faire de mon mieux. »