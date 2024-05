Directeur du tournoi de Madrid, Feliciano Lopez a bien voulu répondre aux attaques d’Ons Jabeur, qui a récem­ment expliqué que les femmes n’étaient jamais trai­tées de la même manière que les hommes, notam­ment dans la capi­tale espagnole.

Cette prise de parole est loin d’être anodine puisque l’an dernier les orga­ni­sa­teurs avaient commis quelques erreurs gros­sières notam­ment lors de la céré­monie de remise des prix après la finale dames. « Feli » le recon­nait et explique avoir rectifié le tir.

« Je dois dire que je pense que nous avons fait certaines choses l’année dernière qui n’au­raient pas dû se produire, et nous avons appris de nos erreurs. Mais je dois aussi dire que nous avons été le premier tournoi à offrir le même prix aux hommes et aux femmes, et je ne pense donc pas qu’il soit juste de penser que nous ne trai­tons pas les hommes et les femmes de la même manière. Je recon­nais que l’année dernière, il y a eu un problème avec la finale du double dames et nous nous sommes excusés, mais nous sommes allés de l’avant et tout le monde est content. Nous avons des réunions avec les joueuses de la WTA, nous essayons de les aider et c’est la chose la plus impor­tante, nous allons de l’avant et il y a beau­coup de choses que nous pouvons conti­nuer à faire à l’avenir. »