13e mondiale au clas­se­ment de la WTA, Jasmine Paolini ne cesse d’étonner et pour­tant rien n’a été simple pour elle d’au­tant que sa taille (1,63 m) n’a jamais été analysée comme un avan­tage lors­qu’elle expli­quait vouloir faire carrière.

C’est ce qu’elle a notam­ment expliqué auprès de nos confrères de PuntodeBreak.

« C’est vrai qu’avec ma taille, c’est diffi­cile. Chaque cham­pionne a ses qualités mais parfois ce n’est pas facile quand on passe à côté de ces adver­saires, on a l’im­pres­sion que vous êtes moins fortes qu’elles. Elles sont tous très grandes et moi je suis petite. Rybakina, Sabalenka… il n’y a aucun moyen de me comparer avec elles (rires). Mais ce n’est pas grave, je vais m’en tenir aux choses posi­tives, je sais parfai­te­ment quelles sont mes armes, donc je n’ai aucun problème. Être plus grande m’ai­de­rait à obtenir un meilleur service, mais cela ne m’in­quiète pas. Beaucoup de gens consi­dé­raient ma taille comme un problème pour devenir une joueuse de tennis, mais je m’en fichais, je n’ai jamais prêté atten­tion à ces commentaires. »