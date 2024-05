Après sa défaite préma­turée face à Cerundolo, Alexander Zverev a expliqué avec beau­coup d’aplomb que le nouveau format sur dix jours des Masters 1000 profi­tait surtout aux joueurs classés entre la 50e et la 100e place mondiale.

Une théorie qu’Andrey Rublev n’a pas vrai­ment validé.

« Cela dépend. C’est une ques­tion un peu diffi­cile, car c’est vrai que certains tour­nois ont l’air d’être plus longs et nous avons plus de jours de repos. Mais là, pour le coup on va enchainer Madrid et Rome. En fait on peut dire que nous nous repo­sons davan­tage entre les matches, mais cela nous prend quatre semaines. Il n’est pas facile de dire quel format est le bon. Je suppose que cela devrait être davan­tage axé sur la façon dont tous les joueurs pensent, sur la moyenne des joueurs, et ensuite aussi sur ce qui est mieux pour les spec­ta­teurs. Ensuite, en fonc­tion de l’opi­nion de la plupart des personnes concer­nées, on pour­rait choisir la meilleur option. car parfois, l’ATP prend des déci­sions sans rien demander à personne. »