Sascha Zverev a vrai­ment du mal à accepter la défaite surtout face à un joueur qu’il pense être infé­rieur à lui.

Du coup, lors de ses confé­rences de presse, il lui arrive de proposer certaines théo­ries pour justi­fier ses contre‐perfomances. Celle énoncée après sa défaite face à Francisco Cerundolo en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid est plutôt bien trouvée, et elle risque de « ravir » les joueurs concernés.

« Ce format sur dix jours est beau­coup mieux pour les joueurs entre la 50e et la 100e place mondiale car ils ont main­teant la chance de disputer ces tour­nois impor­tants, mais c’est pire pour les dix premiers. En fait, on passe beau­coup plus de temps sur le circuit et les jours de repos entre deux matches ne sont pas vrai­ment des jours de repos mais simple­ment des jours de récupération. »