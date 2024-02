Suite à sa victoire contre Lorenzo Musetti au premier tour à Dubaï, après s’être extirpé des quali­fi­ca­tions, Arthur Cazaux défiait pour la première fois de sa carrière un joueur du top 5 en la personne d’Andrey Rublev. Ce dernier a bouclé l’af­faire en deux sets malgré l’ex­cel­lente qualité de service du Français.

« Il servait très bien. Il faisait des premières balles de service. J’ai eu de la chance que dans le premier jeu du match, il ne passe pas de premières balles et j’ai bien deviné et j’ai fait de bons retours. J’ai pu faire le break tout de suite, ce qui m’a donné plus de confiance et m’a permis de jouer plus libre­ment, et je pense que c’était la clé », a expliqué le Russe au micro de l’ATP.

Pour une place dans le dernier carré, Rublev affron­tera Botic van de Zandschulp ou Sebastian Korda.