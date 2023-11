MOST YEAR‐END #1 FINISHES IN ATP RANKINGS HISTORY (since 1973):



8 : Novak Djokovic 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

6 : Pete Sampras 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

5 : Jimmy Connors 🏆🏆🏆🏆🏆

5 : Roger Federer 🏆🏆🏆🏆🏆

5 : Rafael Nadal 🏆🏆🏆🏆🏆