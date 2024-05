Les heures de l’ar­bi­trage « humain » sont comptés. Et le match d’hier entre Fognini et Evans vont ravir ceux qui veulent que la machine remplace l’homme. Dans ce duel épique, en mode commedia dell’arte comme souvent quand un italien est sur le court, l’ar­bitre Mohame Lahyani pour­tant très expé­ri­menté a un peu perdu les pédales.

Big call at a big moment 👀#IBI24 pic.twitter.com/0waPerLOIe — Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2024

La balle plutot impor­tante était vrai­ment out, et même si Dan Evan est quand même parveni à faire le break, il aurait pu vrai­ment « péter » un câble. A noter que Fabio n’en n’a pas rajouter non plus, il faut dire que ces deux cham­pions sont main­te­nant des vieux bris­cards du circuit.