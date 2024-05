Rassuré et guéri après sa petite alerte à Madrid, Danill Medvedev est serein. Tenant du titre à Rome, il va tout faire pour conserver le trophée même si pour lui le grand favori du tournoi reste Novak Djokovic.

« Je pense que le favori du tournoi est Novak, il est la tête de série N°1 mais je pense que je suis aussi dans le coin. A Monte Carlo j’ai joué quelques matchs, à Madrid j’ai atteint les quarts de finale, je me sens bien. Ce n’est jamais facile de revenir après une bles­sure, je veux dire revenir et proposer tout de suite son meilleur niveau car il est existe toujours une certaine forme d’ap­pré­hen­sion. Dans ce cas là, le premier match est toujours très impor­tant pour voir où on en est, et je pense que si je joue bien lors de ce premier match… alors je peux être parmi les favoris »