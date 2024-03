Et si l’im­pres­sion­nante série de 19 victoires d’af­filée de Jannik Sinner prenait fin ce samedi soir face à Carlos Alcaraz, en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells (à partir de 21h30) ?

Si l’on tient compte des condi­tions de jeu et de leur précé­dente confron­ta­tion dans le désert cali­for­nien, l’Italien devra en tout cas s’employer face à un Espagnol qui semble avoir retrouvé du punch et de la joie dans son jeu.

Quoiqu’il en sot, Jannik n’a que des bonnes à dire sur son adver­saire et leur rivalité.

« C’est toujours un plaisir de jouer contre Carlos. Nous sommes de bons amis en dehors du court et sur le court, nous essayons juste de tout donner. Je pense que nous avons tous mes deux une bonne atti­tude. En général, nos matchs sont agréables. L’année dernière, contre lui, surtout sur ce terrain, j’ai eu beau­coup de mal. Il a joué beau­coup mieux que moi, et deux semaines plus tard, j’ai joué à Miami contre lui et j’ai gagné, alors on verra bien. »