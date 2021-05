Parfois, les pauses peuvent avoir du bon. Absent du circuit pendant un mois et demi à l’issue de sa défaite d’en­trée à Dubai, Dominic Thiem s’est qualifié pour le dernier carré sur le Masters 1000 de Madrid dès la première semaine de reprise. Vainqueur de John Isner en quarts après avoir éliminé Marcos Giron et Alex De Minaur, l’Autrichien affron­tera ce samedi Dominic Thiem, tombeur de Rafael Nadal. En confé­rence de presse d’après match, il a reconnu qu’il ne s’y atten­dait pas du tout.

« Oui, je suis surpris d’être en demi‐finales. Je ne m’y atten­dais pas. Je m’at­ten­dais juste à jouer un ou deux bons matches ici contre des top players. Maintenant, je suis en demi‐finales et je sais que j’af­fron­terai Rafa ou Sascha demain (samedi). C’est incroya­ble­ment satis­fai­sant d’ob­tenir au moins quatre matchs au plus haut niveau, mais c’est aussi une grande surprise pour moi, et je ne m’y atten­dais certai­ne­ment pas. »