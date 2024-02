Jean‐François Caujolle ne rime clai­re­ment pas avec langue de bois.

Alors le direc­teur de l’Open 13 Provence de Marseille, dont le tournoi a débuté ce lundi, a été invité à réagir par L’Équipe sur la nouvelle exhi­bi­tion de stars créée par l’Arabie Saoudite en plein mois d’oc­tobre, il en a égale­ment profité pour tacler Patrick Mouratoglou concer­nant son UTS (une exhi­bi­tion avec des règles très particulières).

« Oui, ça (l’ex­hi­bi­tion saou­dienne) serait a priori en octobre, au retour de l’Asie sur la semaine des tour­nois 250 (Anvers, Stockholm, Almaty). On assiste à une déré­gu­la­tion totale qui dégrade ces caté­go­ries de tournoi. Les ATP 500 et les Masters 1000 sont protégés dans le sens où les joueurs qui parti­ci­pe­raient à des orga­ni­sa­tions exté­rieures pendant leurs semaines pour­raient être sanc­tionnés. Mais on ne peut pas protéger tout le monde à cause de la loi anti­trust (qui régit les statuts de l’ATP basée aux États‐Unis)… On voit aussi qu’il y a en fin de semaine une étape de l’UTS à Oslo, avec certains joueurs qui auraient pu venir à l’Open 13. Et ça m’of­fusque, oui… Quel est l’in­térêt du promo­teur Mouratoglou ? Pour moi il ne promeut pas le tennis. Il promeut ses propres inté­rêts, c’est tout. C’est bien dommage. »