Questionné sur ses rapports avec Carlos Alcaraz à l’oc­ca­sion de sa confé­rence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner s’est montré assez clair afin proba­ble­ment d’éviter certains malen­tendus sur leur relation.

« Je l’ap­précie beau­coup. J’espère que cela ne fait que commencer. C’est un joueur impres­sion­nant. Normalement, lorsque nous jouons l’un contre l’autre, nous avons de très bons matchs. Nous donnons le meilleur de nous‐mêmes sur le terrain, nous avons beau­coup de respect l’un pour l’autre. En dehors du terrain, nous ne parlons pas beau­coup, il a ses propres affaires et j’ai les miennes, mais sur le terrain, c’est un joueur qui peut montrer beau­coup de choses. Il montre beau­coup d’émo­tions, il a un grand esprit combatif. Nous sommes diffé­rents : je suis peut‐être quel­qu’un qui ne montre pas beau­coup d’émo­tions, mais cela me convient. Je suis très heureux à chaque fois que nous jouons l’un contre l’autre, il me donne de nouvelles pers­pec­tives sur les choses que je dois travailler. »