Celui qui reste l’un des enfants terribles du tennis fran­çais a réussi son pari. Il sera bien dans le tableau de Roland‐Garros sans avoir à attendre la déci­sion de la FFT au sujet d’une éven­tuelle invi­tai­tion. Qualifié aussi pour Monte Carlo, il a bien voulu faire un point sur sa situa­tion chez nos confrères de l’Equipe.

« Si je suis allé jouer à Santiago et à Naples, ces dernières semaines (avec deux demi‐finales à la clef), c’était juste­ment pour Roland, expliquait‐il serei­ne­ment, dimanche, après sa victoire contre Altmaier. J’avais envie d’y être sans avoir à demander une invi­ta­tion, d’au­tant qu’il n’était pas sûr qu’on allait me la donner. Là, j’y serai par moi‐même et j’en suis super content, parce qu’au final je n’aurai raté aucun Grand Chelem, malgré mon handicap » a expliqué Corentin qui après un retour parmi les 100 vise main­te­nant le top50.