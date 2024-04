Seul manque à son gigan­tesque palmarès, Novak Djokovic n’a encore jamais remporté de médaille d’or. En confé­rence de presse à Monte‐Carlo, le Serbe a rappelé l’im­por­tance des Jeux Olympiques.

« J’en parle toujours comme d’une prio­rité les années olym­piques. Mais ça n’a pas été possible lors des dernières olym­piades d’ar­river avec mon meilleur niveau. Là, la situa­tion est un peu diffé­rente. Ça sera la première fois qu’on jouera sur terre battue. Jouer à Roland‐Garros avant aidera pour la prépa­ra­tion. Bon, il y aura un petit tournoi de Wimbledon avant (rires) et ce n’est pas l’idéal… De toute façon, la période la plus impor­tante de l’année se jouera de Roland‐Garros à l’US Open. C’est là où il faudra être prêt menta­le­ment, physiquement… »