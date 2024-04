Exténué par son duel épique face à Vukic, la « Monf » a encore livré une sacrée bataille. Revenu de nulle part, il est parvenu à cher­cher l’énergie pour l’emporter. Espérons qu’il sera remis physi­que­ment car il a clai­re­ment expliqué qu’il était très fatigué, et qu’il avait besoin de repos.

En confé­rence de presse, souriant, il a évoqué son « amour » pour la terre battue, surface qui devient de plus en plus exigeante pour son « âge ».

« Les gens ont du mal à comprendre que je ne dis pas que je suis mauvais sur terre, c’est plus compliqué que ça. Je pense que je peux bien jouer dessus, c’est juste qu’elle me demande plus physi­que­ment. C’est plus dur de faire des aces, tout est un peu plus dur et, forcé­ment, j’aime moins. Je me sens moins bien (que sur dur) mais ça ne veut pas dire que je suis moins fort. Ça reste une surface sur laquelle je peux performer »