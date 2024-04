Impérial pour son entrée en lice à Monte‐Carlo au deuxième tour contre Roman Safiullin, Novak Djokovic va retrouver en huitièmes de finale le joueur qui l’avait battu à ce même stade de la compé­ti­tion l’année dernière : Lorenzo Musetti.

Lorsqu’un jour­na­liste trans­alpin lui a demandé en confé­rence de presse s’il avait peur d’af­fronter un autre italien après ses défaites cette année contre Jannik Sinner en Australie et contre Luca Nardi à Indian Wells, le numéro 1 mondial a répondu franchement.

« Je n’ai peur de rien ni de personne. Il est évidem­ment l’un des joueurs les plus talen­tueux sur terre battue, avec un magni­fique revers à une main. Il est très athlé­tique. Il peut faire beau­coup de choses formi­dables. C’est l’un des jeunes joueurs les plus promet­teurs, non seule­ment en Italie, mais aussi dans le monde entier. Nous verrons comment cela se présente mais j’aime la façon dont j’ai joué mon premier match par rapport au premier match de l’année dernière. Je me sens bien diffé­rent, plus prêt. »