Cette annonce risque de beau­coup déce­voir les fans des deux joueurs.

Un an après le début de leur rela­tion amou­reuse, Paula Badosa et Stefanos Tsitsipas, sans aucun doute le couple le plus connu du monde du tennis avec celui composé par Gaël Monfils et Elina Svitolina, ne sont offi­ciel­le­ment plus ensemble.

C’est la joueuse espa­gnole qui a annoncé la nouvelle via une story sur son compte Instagram en préci­sant bien que c’était une déci­sion prise à l’amiable…

« Après mûre réflexion et de nombreux moments précieux passés ensemble, Stefanos et moi avons décidé de nous séparer à l’amiable. Nous avons partagé un voyage plein d’amour et d’ap­pren­tis­sage, et c’est en tant qu’amis, avec un immense respect mutuel, que nous choi­sis­sons main­te­nant d’aller de l’avant sur nos propres chemins. Nous sommes recon­nais­sants du soutien de nos amis, de notre famille et de tous ceux qui ont parti­cipé à notre histoire. Alors que nous enta­mons ce nouveau chapitre de notre vie, nous conti­nuons à nous souhaiter mutuel­le­ment le meilleur dans toutes nos entre­prises. Nous vous deman­dons de respecter notre vie privée pendant cette période et nous vous remer­cions de votre compré­hen­sion et de votre respect. »