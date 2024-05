Après l’an­nonce de son forfait pour le Masters 1000 de Rome, Jannik Sinner a quand même tenu à se déplacer au Foro Italico, le lieu du tournoi, pour tenir une confé­rence de presse afin d’en dire un peu plus sur sa gène musculaire.

Et le local a préféré rela­ti­viser sur sa bles­sure en esti­mant qu’elle faisait partie inté­grante du quoti­dien d’un sportif de très haut niveau.

« Le verre de la saison est plein. Il y aura des moments diffi­ciles à l’avenir, certaines bles­sures peuvent être évitées, d’autres non. L’année dernière, j’ai connu une saison entière sans bles­sures. Cette année, c’est la même chose jusqu’à la terre battue. Je pense que l’on peut progresser et apprendre de ces choses. L’année prochaine, il s’agira de mieux gérer les choses, de jouer encore mieux. On ne peut pas être parfait, surtout à mon âge. J’aime jouer, j’ai­me­rais parti­ciper à tous les tour­nois. J’ai été le premier à dire que je voulais essayer ici, mais si c’est juste moi contre plus d’opi­nions, c’est diffi­cile. Je ne le prends pas comme une défaite. »