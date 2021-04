Stefanos Tsitsipas fait redes­cendre Daniel Evans de son nuage en deux sets et 1h10 de jeu : 6–2, 6–1. Le Grec s’est montré abso­lu­ment impec­cable fasse au britan­nique. Ce dernier, baladé et émoussé physi­que­ment, n’a pas fait le poids. Tsitsipas, agressif, a fait le jeu, ne se lais­sant pas endormir par les slices beau­coup moins précis d’Evans ce samedi. Le 33ème joueur mondial a visité le terrain et a commis des fautes inaper­çues cette semaine de sa part.

Tsitsipas, large­ment supé­rieur, se qualifie pour la 3ème finale de Masters 1000 de sa carrière après le Canada en 2018 et Madrid en 2019. Il affron­tera soit Andrey Rublev soit Casper Ruud en finale. Un nouveau grand titre dans sa carrière après le Masters en 2019 ?

Daniel Evans a lui réalisé la plus belle semaine de sa carrière sur terre battue. Il n’avait gagné que deux matchs dans un tableau prin­cipal ATP sur cette surface, avant de battre entre autres Novak Djokovic et David Goffin à Monte‐Carlo. Même si un fossé le sépa­rait du grec ce samedi, il saura sûre­ment se satis­faire de ses perfor­mances ces derniers jours…