Vainqueur de son premier grand titre à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Monte‐Carlo dimanche dernier et déjà demi‐finaliste à Munich, où il va affronter Alex Molcan ce samedi, Andrey Rublev se dit sans doute qu’il a bien fait de renou­veler son équipe en janvier dernier. Marcos Borderias, prépa­ra­teur physique d’Andrey Rublev depuis cette date, a encensé le Russe pour l’ATP.

« Avant de commencer à travailler avec lui, on m’avait déjà dit que c’était un très bon gars. Je me suis dit : ‘Voyons s’il l’est vrai­ment’. Et la vérité est que, en tant que personne, je dirais qu’il est l’un des meilleurs que l’on puisse trouver. Au quoti­dien, il est incroyable. Il est très géné­reux, désin­té­ressé et aimant, avec les fans et avec nous. Il veut toujours nous donner le meilleur. »