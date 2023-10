« C’est comme si c’était le tableau d’un Masters 1000 ou d’un Grand Chelem. D’une certaine manière, il est encore plus relevé qu’un Grand Chelem », affir­mait Daniil Medvedev avant le début de l’ATP 500 de Pékin.

Déjà tombeur sans concéder de set de Tommy Paul et Alex De Minaur, le numéro 3 mondial veut rentrer dans l’his­toire en rempor­tant cette édition 2023 du tournoi chinois.

« Le tableau est très relevé mais si vous parvenez à gagner ce tournoi, ça restera gravé à vie », a déclaré le Russe lors de sa dernière inter­view sur le court.

‘If you manage to win this tour­na­ment, it’s going to be a life­time memory’ 🇨🇳@DaniilMedwed eyeing a 21st title in a 21st different city in Beijing !#ChinaOpen pic.twitter.com/yp3nuwHx2m