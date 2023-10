« Il a rompu le contrat, ce qui est très immoral. C’est son choix, je vais le respecter. Je ne veux plus parler de cette personne », lâchait la 23e joueuse mondiale Qinwen, au moment d’an­noncer que son entraî­neur, Wim Fissette, allait retrouver Naomi Osaka (de retour début 2024 après être devenue maman) avec qui il a colla­boré entre 2019 et 2022.

Avant son premier tour contre Elena Rybakina à Pékin, la Chinoise a fina­le­ment fait quelques révé­la­tions supplémentaires.

Qinwen Zheng says she cried after Wim Fissette told her he was going back to Naomi Osaka :



“Because during the US Open I knew

he had contact with the team of Osaka. Right after the match, he said to me that he felt like he had no connec­tion with me. He never said that to me… pic.twitter.com/o1vfwe5JkN