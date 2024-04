De passage dans l’émis­sion « Stephen Time » sur RMC pour commenter la victoire de Rafael Nadal contre Alex De Minaur (11e) au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Julien Benneteau n’a vrai­ment pas voulu s’enflammer.

« Je ne suis pas bluffé du fait que Nadal soit capable de battre un membre du top 20 sur terre battue. Maintenant, je ne le trouve pas encore assez frin­gant. Il se déplace un peu moins rapi­de­ment. J’ai l’im­pres­sion que sa balle va un peu moins vite. En revanche, j’ai trouvé qu’il servait un peu plus fort qu’à Barcelone. Le point d’in­ter­ro­ga­tion, c’est son physique, sa capa­cité à enchaîner, et à Roland‐Garros, sa capa­cité à enchaîner des matchs au meilleur des cinq sets. Le problème de Nadal aujourd’hui, c’est qu’il gagne en deux sets, en deux heures de jeu. Le moindre match à Roland, c’est deux heures et demi, trois heures. Est‐ce qu’il pourra enchaîner ces matchs, je ne sais pas. Il lui reste Madrid et Rome. Il a besoin de l’in­ten­sité de la compé­ti­tion pour monter son niveau », a déclaré l’ex‐25e mondial et actuel capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup.