Alors que de nombreux joueurs, à l’image de Zizou Bergs récem­ment ou Stefanos Tsitsipas, se plaignent du chan­ge­ment de balle chaque semaine, Carlos Alcaraz a expliqué la diffi­culté de s’adapter à chaque tournoi après sa large victoire contre Lorenzo Musetti en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin.

« Je l’ai senti dès le premier entraî­ne­ment à Pékin. C’est diffi­cile, mais le joueur de tennis doit s’y habi­tuer. Nous chan­geons de balle à chaque tournoi ou presque. Il faut s’y habi­tuer et c’est un senti­ment diffé­rent. Quand on arrive à un tournoi, on se demande quelle sera la balle. C’est une ques­tion que tous les joueurs se posent. Ici, en seule­ment un ou deux jeux, la balle devient vrai­ment. C’est un jeu diffé­rent et il faut s’y habi­tuer, mais je l’ai ressenti dès le premier jour », a déclaré le double lauréat en Grand Chelem.