« C’est un sujet dont nous avons discuté entre joueurs, et je pense que le plus gros problème cette année a été le chan­ge­ment de balle. Je pense que ma bles­sure vient de là », accu­sait Stefanos Tsitsipas en mars, à la suite d’une élimi­na­tion dès le premier tour à Indian Wells à cause d’une douleur persis­tante au bras.

Le 181e mondial Zizou Bergs est allé dans le sens du Grec dans sa story Instagram.

« Je pense qu’il est temps d’exa­miner atten­ti­ve­ment le fait que de nombreux joueurs se blessent au poignet, ce qui pour­rait être évité en ne chan­geant pas de balles chaque semaine… », a souligné le joueur belge en iden­ti­fiant l’ATP et la PTPA, l’as­so­cia­tion pour les joueurs fondée par Novak Djokovic et Vasek Pospisil.