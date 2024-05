Dans un entre­tien accordé à nos confrères de QS Sport, l’an­cienne 4e joueuse mondiale et lauréate de Roland‐Garros en 2010, Francesca Schiavone, est revenue sur les condi­tions de jeu spéci­fiques à la terre battue et l’état actuel du tennis italien en mention­nant un certain Jannik Sinner.

« La patience est le secret de ceux qui gagnent sur la terre battue. Il faut de l’hu­mi­lité et du travail pour la mettre en valeur, tout en gardant sa propre iden­tité. Sur terre, c’est le plus intel­li­gent qui gagne, il faut tout donner et beau­coup rendre (…). Avec respect et profes­sion­na­lisme, je dis que Sinner est le favori à Paris. Avec sa crois­sance physique et tactique, il a réussi à gagner stra­té­gi­que­ment et intel­li­gem­ment. Il a mûri et il est main­te­nant capable d’al­longer les échanges, en faisant preuve de beau­coup de patience. »