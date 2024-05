En 2018, l’Argentin Federico Coria faisait beau­coup parler de lui. Alors âgé de 26 ans, il avait écopé de deux mois de suspen­sion pour ne pas avoir dénoncé une tenta­tive de corrup­tion qu’il avait reçue en 2015, une première sur le circuit ATP.

Dans les colonnes de nos confrères de Clay Tenis, l’ac­tuel 83e joueur mondial est revenu sur cette période difficile.

« J’essaie de ne pas éprouver de ressen­ti­ment. La sanc­tion, si vous l’ana­lysez, quand ils m’ont rendu le verdict, c’était… ouf, il s’est passé telle­ment de choses que je ne m’en souviens pas, c’était comme… « Oui, on te comprend, oui, tu es inno­cent, mais tu es coupable. ». J’ai été sanc­tionné pour ne pas avoir signalé une tenta­tive de corrup­tion. J’ai donné toutes les expli­ca­tions et ils les ont toutes consi­dé­rées comme valables, mais ils m’ont quand même sanc­tionné pour deux mois. Je l’in­ter­prète comme s’ils voulaient envoyer un message à tous les joueurs. Je pense que je serai le seul joueur de l’his­toire à être sanc­tionné pour ça. Il me semble que mon nom de famille allait aussi faire l’ac­tua­lité et je pense que c’était plutôt de ce côté‐là. »