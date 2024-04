« Si j’arrive à Roland‐Garros dans l’état où je me sens aujourd’hui, je ne jouerai pas. Ce ne sera pas la fin du monde ni la fin de ma carrière », lâchait Rafael Nadal il y a quelques jours.

Une décla­ra­tion alar­mante et inquié­tante sur laquelle il a été inter­rogée après avoir pris sa revanche sur le 11e mondial, Alex de Minaur, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

« Si ce match m’en­cou­rage à penser que je serais prêt pour Roland‐Garros ? Aucune idée. Je pense que ces derniers jours, mes sensa­tions corpo­relles se sont un peu amélio­rées, mais je ne suis pas encore sûr. Je comprends que pour ceux qui ne font pas partie de mon équipe, il est diffi­cile de comprendre certaines choses, mais pour moi, Roland‐Garros est le tournoi le plus impor­tant de ma carrière de tennisman. Et tout ce que j’y ai vécu reste dans mon cœur pour toujours. Il ne s’agit donc pas de perdre ou de gagner. Il s’agit d’en­trer sur le court avec le senti­ment que je peux me battre et que je peux être compé­titif. Si je n’ai pas la possi­bi­lité de réaliser ce rêve, même s’il s’agit d’un pour­cen­tage très, très faible, cela n’a pas de sens d’aller sur le court. C’est ce que je ressens, et comme il s’agit d’un format au meilleur des cinq manches, c’est aussi une autre histoire. »

L’Espagnol reste ainsi très prudent à un peu moins d’un mois de Roland‐Garros (26 mai au 9 juin). Il tentera lundi contre Pedro Cachin (91e et tombeur de Frances Tiafoe) de se quali­fier en huitièmes de finale dans la capi­tale espagnole.