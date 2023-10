Lors d’une inter­view accordée à l’UTS avant le Masters 1000 de Paris‐Bercy, Casper Ruud, actuel­le­ment 11e à la Race, a évoqué sa saison 2023 plus compli­quée que la précé­dente, qu’il avait terminée au 3e rang mondial en ayant même été numéro 2.

« Cette année a été diffi­cile à bien des égards. Quand vous avez ce clas­se­ment, vous avez plus d’at­tentes envers vous‐même, vous pensez avoir une chance de jouer la finale ou de remporter le trophée à chaque tournoi auquel vous parti­cipez. Quand vous perdez tôt, vous vous dites : ‘Que se passe‐t‐il ? Suis‐je plus mauvais ? Les autres joueurs sont‐ils bien meilleurs ?’ C’était une saison pour essayer d’acquérir de l’expérience. D’une certaine manière, c’était bien d’avoir quelques gifles pour se faire comprendre que tout ne se passera pas toujours bien. Il faut travailler dur pour cela et bien sûr j’ai fait de mon mieux. C’est irri­tant, frus­trant, éner­vant quand on est sur le terrain et qu’on ne réussit pas comme on le souhaite. Mais voyons ce qui se passe à Paris. Ce n’est pas la fin du monde. C’est une oppor­tu­nité qui vous est donnée de regarder en arrière, de réflé­chir et d’es­sayer d’en tirer des leçons, de grandir, de devenir un meilleur joueur et de décou­vrir ce qui n’a pas fonctionné. »