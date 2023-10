Trois jours après sa défaite face à la Brésilienne Haddad Maia sur le Masters « bis » à Zhuhai en Chine, Caroline Garcia a fait un bilan sur ces deux derniers mois chargés depuis l’US Open.

« J’ai parcouru quelques kilo­mètres ces dernières semaines : San Diego, Guadalajara, Tokyo, Pékin, Zhengzhou, Sanya, Guangzhou, Zhuhai… Je suis recon­nais­sante pour ces expé­riences, même les plus doulou­reuses ! Oh mon Dieu, il y en a eu beau­coup cette saison. De retour en Europe pour la semaine BJK », a écrit la numéro 1 fran­çaise, désor­mais 20e du clas­se­ment WTA.

